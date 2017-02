Veröffentlicht am 14. Februar 2017 von wwa

KOBLENZ – Spektakulärer Unfall auf der Simmerner Straße – Mittelinsel wurde zur „Startrampe“ – Kurz nach Mitternacht, 12. Februar, wurde der Polizei in Koblenz am Sonntag ein Unfall auf der Koblenzer Karthause gemeldet. Nach Angaben eines Zeugen sei in der Simmerner Straße, Richtung B 327, eine Straßenlaterne sowie die Schutzplanke beschädigt und Glasscherben lägen auf der Straße.

Die eingesetzten Beamten konnten wenig später die Unfallstelle lokalisieren, allerdings aufgrund der Dunkelheit zunächst kein Unfallfahrzeug auf der Simmerner Straße finden. Wenig später und einige Meter entfernt machte eine Frau auf sich aufmerksam. Die Frau zeigte auf ihren Wagen, der unterhalb der Simmerner Straße demoliert auf einem gepflasterten Weg stand.

Die 38jährige Autofahrerin, die unverletzt war, verlor augenscheinlich aufgrund ihres Alkoholgenusses die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf die Mittelinsel der Straße und nutzte sie als „Startrampe“ für ihren rund 15 Meter langen Freiflug, der links neben der Simmerner Straße endete. Durch den „Abflug“ wurde die Straßenlaterne der Insel ebenfalls erheblich beschädigt.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ihr Fahrzeug abgeschleppt. Die verständigte Berufsfeuerwehr reinigte die Straße von den ausgelaufenen Betriebsstoffen und sicherte das Stromkabel der zerstörten Laterne. Quelle: Polizei