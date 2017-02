40jähriger Autofahrer schafft die Linkskurve nicht

Veröffentlicht am 13. Februar 2017 von wwa

WILLROTH – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Willroth – Ein 40jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld befuhr, am Samstag, 11. Februar, um 22:55 Uhr, die B 256 in Willroth in Fahrtrichtung Horhausen. In einer Linkskurve kam er, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und alkoholbedingter Fahrunsicherheit, nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Hecke, Wiese und einen Metallzaun des angrenzenden Grundstücks in der Waldstraße, auf dem er zum Stillstand kam.

Es entstand, so die Polizei, erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei dem Fahrer wurde während der Unfallaufnahme Alkoholkonsum festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.