Julia Klöckner bietet eine digitale Sprechstunde bei Facebook an

Veröffentlicht am 19. Februar 2017 von wwa

MAINZ – Julia Klöckner bietet am Mittwoch, 22. Februar, ab 18:00 Uhr wieder eine digitale Sprechstunde bei Facebook an – Die Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, bietet in wenigen Tagen wieder eine digitale Bürgersprechstunde an. Dazu startet Julia Klöckner am Mittwoch, 22. Februar, um 18:00 Uhr, einen Livechat auf ihrer Facebook-Seite unter facebook.com/juliakloeckner.

„Auch die sozialen Netzwerke sind für die CDU Rheinland-Pfalz wichtige Dialogmedien – der Austausch mit den Menschen dort ist für uns ebenso ein Anliegen wie die klassische Bürgersprechstunde oder das Gespräch am Infostand in der Fußgängerzone“, erklärt Julia Klöckner. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU weiter: „Unsere Partei entwickelt ihre Kommunikationsangebote stetig weiter – auch neue, digitale Formate auszuprobieren, gehört einfach dazu.“

Und so geht’s: Am Mittwoch, 22. Februar, ist Julia Klöckner um 18:00 Uhr live im Videochat auf Facebook. Wer auf facebook.com/juliakloeckner auf „Gefällt mir“ geklickt hat, bekommt den Videochat auch in seinen Neuigkeiten zu sehen. Nutzer können Julia Klöckner ganz einfach Fragen stellen und ihre Anmerkungen und Ideen übermitteln, indem sie einen Kommentar zu dem Video schreiben.

Die CDU-Politikerin wird die Fragen live beantworten. „Ich freue mich darauf, auch bei Facebook wieder ganz unmittelbar mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt Julia Klöckner. Die Videosprechstunden werden regelmäßig wiederholt. Die weiteren Termine kündigen Julia Klöckner und die CDU Rheinland-Pfalz rechtzeitig auf ihren Facebook-Seiten an.