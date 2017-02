Veröffentlicht am 19. Februar 2017 von wwa

KREIS NEUWIED – Keine Müllabfuhr an Rosenmontag – Entsorgungsanlagen geschlossen – Wie im Abfuhrkalender bereits veröffentlicht, wird die Müllabfuhr im Kreis Neuwied wegen Rosenmontag in der Woche von Rosenmontag 27. Februar bis Freitag 3. März auf den jeweils nachfolgenden Tag verlegt. Die Wertstoffhöfe in Linz, Neuwied und Linkenbach bleiben an Rosenmontag geschlossen. An allen anderen Tagen gelten die üblichen Öffnungszeiten. Infos unter Telefon: 02631/803-308, Kreisverwaltung Neuwied oder www.abfall-nr.de.