Veröffentlicht am 13. Februar 2017 von wwa

BETZDORF – Jahreshauptversammlung des MGV Frohsinn Betzdorf-Bruche und des Angeschlossenen Frauenchors – Der 1. Vorsitzende Manfred Becher eröffnete die Jahreshauptversammlung und begrüßte 44 Anwesende die der Versammlung beiwohnten. Er bedankte sich beim Vorstand, den Wirtsleuten und dem Dirigenten für die geleistete Arbeit im Jahr 2016. Anschließend wurde den Verstorbenen Mitglieder gedacht: Heinz Bähner, Hilde Schepp, Margret Pfeifer und Berthold Schmidt. Der 1. Schriftführer Stefan Brast verlas das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung. Im Anschluss ging er zum Jahresbericht 2016 über. In dem Bericht des verflossenen Jahres legte er in bunten Bilder das reichhaltige Programm des MGV dar. Es wurden die Auftritte und gemeinsamen Aktivitäten des vergangenen Jahres erwähnt. So den Auftritt der Nibelungen in der Stadthalle wo der Chor die Hintergrundmusik gestaltete. Die Auftritte am Denkmal und auf dem Friedhof. Auch der Jahresausflug wurde nicht vergessen.

Der Kassenbericht des amtierenden 1. Kassierers Andreas Weißenberg zeigten einen ausgeglichenen Haushalt, der auf die Spenden der Geschäftsleute und Mitglieder angewiesen ist. Die Kassenprüfer quittierten eine solide und exakt saubere Buchhaltung. Danach wurde dem Vorstand einstimmig die Entlastung erteilt.

Die Vorstandswahl wurde durch die Wahl des Werner Hollman als Versammlungsleiter eingeleitet. Es wurden alle geschäftsführenden Vorstandsmitglieder in geheimer Wahl einstimmig wieder gewählt. Der erweiterte Vorstand wurde per Akklamation einstimmig wieder gewählt. Dem Frauenchorvorstand wurde auch ein einstimmiges Votum erteilt. Das vorläufige Jahresprogramm mit den wiederkehrenden festen Terminen der Chöre wurde gebilligt und beschlossen.

Der Punkt verschiedenes brachtet ein paar neue Ideen für das Jahr 2017. Der Dirigent Paul Hüsch stellte ein Städtesingen an markanten Punkten der Stadt mit Erläuterungen durch den Geschichtsverein zur Diskussion. Diese Veranstaltung könne auch noch mal mit einer Wanderung wiederholt werden. Georg Schaefer brachte die Idee eines Gottesdienstes in der Kreuzkirche anlässlich des Lutherjahres ein. Der offizielle Teil wurde mit einem Imbiss beendete. (Vereinsbericht) Foto: Privat