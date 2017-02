Veröffentlicht am 13. Februar 2017 von wwa

MARIENTHAL – Kundgebung zum Erhalt des Bahnhaltepunktes Kloster Marienthal am Sonntag, 19. Februar. Für kommenden Sonntag, 19. Februar, ruft die Interessengemeinschaft unter dem Motto „Halt! Haltepunkt halten und ein Lämpchen“ zum Erhalt des Haltepunktes Kloster Marienthal zu einer Kundgebung auf dem Dorfplatz auf.

Die Mitglieder der IG freuen sich auf Unterstützung von Freuden und Interessenten aus dem Umland Marienthals. Die Anreise mit der HLB von Gleis 2 ab Windeck-Au (Sieg) Richtung Westerburg, stündlich um 20 Minuten nach Voll, würde das Anliegen der IG tatkräftig unterstützen. Die Kundgebung beginnt um 13:30 Uhr. Für die musikalische Untermalung sorgen verschiedene Künstler. Gegen Spende für das Haus Oliver in Hilgenroth steht Verpflegung in Form von Getränken und Erbsensuppe bereit.