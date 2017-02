Siebte Prinzentreffen im Center Forum des Vorteil Center Unkel

Veröffentlicht am 12. Februar 2017 von wwa

UNKEL – Prinzentreffen ist ein karnevalistischer Höhepunkt – „Karneval und Politik ergänzen sich prima“ lässt sich als Fazit des vom CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel inszenierten und vom CDU-Kreisverband Neuwied ausgerichteten 7. Prinzentreffen im Center Forum des Vorteil Center Unkel ziehen. Aus dem Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen hatten sich mehr als 20 Tollitäten und weit über 30 Abordnungen von Karnevalsclubs und -vereinen eingefunden, um sich gemeinsam dem närrischen Frohsinn hinzugeben. Statt Trübsal blasen, waren mitreißende Beiträge in Musik und Wort sowie nicht nur den Augen schmeichelnde Tanzdarbietungen angesagt. Freude daran fanden auch der 1. Beigeordnete des Kreises Neuwied, Achim Hallerbach, sowie Landtagsabgeordnete Ellen Demuth. Dass dieses Prinzentreffen zu einem karnevalistischen Höhepunkt geworden ist, zeigte sich nicht nur an der zahlenmäßigen Teilnahme, sondern auch an der mitreißenden fröhlichen Stimmung. „Sie nehmen gerade am größten Prinzentreffen in der Region teil“, äußerte Bundestagsabgeordneter und CDU-Kreisvorsitzender Erwin Rüddel nicht ohne Stolz. Als selbst aktiver Karnevalist und Bezirksvorsitzender der Rheinische Karnevals-Korporationen (RKK) hat Rüddel auch da den Durchblick. Deshalb galt seine Anerkennung und sein Dank einmal mehr dafür, dass im Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen die „Brauchtumspflege Karneval“ von zahlreichen Aktiven hochgehalten und weiter betrieben wird. „Karneval verbindet“, rief Erwin Rüddel in die begeisterte Menge frohgelaunter weiblicher und männlicher Karnevalisten. (reva) Foto: Frank Homann