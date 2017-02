Senioren erleben karnevalistischen Nachmittag vom Feinsten

Veröffentlicht am 12. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Senioren erleben in der Irlicher Mehrzweckhalle einen karnevalistischen Nachmittag vom Feinsten – Am Samstagnachmittag, 11. Februar, um 14:11Uhr begrüßte Moderator Hans-Jürgen Fink zusammen mit Ex Karnevals-Prinzessin Christa Faber das bunte Publikum aus den Neuwieder Stadtteilen.

Michael Mang, der in Vertretung des Oberbürgermeisters gekommen war, verlieh gleich den Orden der Stadt Neuwied an zwei verdiente Helfer. Willi Lenz und Sonja Ebertz sind nun neue Ordensträger. Nachdem der Beigeordnete Mang sich bei den Möhnen für die Bewirtung und beim DRK für den Fahrdienst bedankt hatte, marschierten auch schon die Little Diamonds ein.

Das 86jährige Neuwieder Urgestein Leokardia Rünz fehlte genauso wenig im aktuellen Programm, wie das Solomariechen Novalee und der Protokoller Markus Schröder, der das Weltgeschehen auf die Schippe nahm. Bevor die Prinzenequipe zur Tür hinein trat, tanzten noch die Piccolos der Ehrengarde. Zwei stämmige Burschen betraten die Bühne, um als Wildecker Scherzbuben Stimmung in den Saal zu bringen.

Nach einer Pause, bei der Musikmann Wolfgang Scharenberg über die Tasten seines Keyboards fegte und mit Kölscher Musik für Stimmung sorgte, enterten die Moonlight Dancers die heimische Bühne. Nach einem akrobatischen Schautanz, sorgten Günter Kutscher und Fredi Winter als Mini und Windi für Kurzweil. Den Abschluss des Nachmittags machte der TC Rot Weiß aus dem Asbacher Land. Pünktlich gegen 17:11 Uhr verabschiedeten sich die Moderatoren von den begeisterten Gästen mit der Einladung im nächsten Jahr wieder zu kommen. (mabe) Fotos: Becker