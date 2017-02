Hüttenparty die Zweite in Maulsbach

Veröffentlicht am 11. Februar 2017 von wwa

MAULSBACH – Zweite Hüttenparty im Maulsbacher Schützenhaus ein voller Erfolg –

Die Planung und Vorbereitungen zur zweiten Hüttenparty haben sich wiedermal gelohnt. Viele Leute fragten sich, was wird uns in Maulsbach erwarten? Wieder so eine Feier mit langweiliger Party-Mucke und 0815 Getränken. Weit gefehlt, der Schießstand wurde in eine kleine Hüttenlandschaft verwandelt. In verschiedenen Hütten gab es Spezialitäten aus Österreich wie Hüttentoast, Frittatensuppe, Leberknödelsuppe, Obstler, Marillen und Haselnuss-Schnaps. Die passende Musik für Jung und Alt lieferte DJ „Emdelino“. In diesem Jahr gab es doch tatsächlich auch richtigen Schnee, nicht wie im letzten Jahr aus der Schneemaschine. Wer nicht tanzen wollte oder konnte vertreib sich die Zeit beim „Nageln“, da hatten selbst die jüngsten Besucher Spaß dran. So wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert und gelacht. Eins steht fest, es wird auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder eine Hüttenparty geben. Die Verantwortlichen richteten einen Dank an die fleißigen Helfer die so tatkräftig beim Aufbauen, Dekorieren und Abbauen geholfen haben, ohne sie hätte die Party nie so schön werden können. STK