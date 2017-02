Veröffentlicht am 11. Februar 2017 von wwa

NEUWIED. Gotteshaus wird zur Kindertagesstätte – Wo früher die Gottesdienstbesucher ihr Halleluja gesungen haben sang jetzt der Kindergartenchor ein Begrüßungslied für die Festgäste, die zur Einweihungsfeier gekommen waren. Von der ersten Planung 2011 bis zur Fertigstellung 2016 war es zeitweise recht spannend. Für alle Beteiligten berichteten Pfarrerin Freya Eberding und die Architektin. Es gibt sicher wenige Kirchen im Land aus denen ein Kindergarten wurde.

Die Johanniskirche ist bereits seit Oktober 2013 entwidmet, der Glockenturm entfernt, die Orgel anschließend zu einer Gemeinde in der Nähe von Riga abtransportiert worden. Anschließend wurde die Kirche inklusiv Grundstück an die GSG verkauft und die Gemeinde ist nun als Mieter, Betreiber des evangelischen Kindergartens. In sechs Gruppen werden 110 Kinder unter und über drei Jahre betreut. Auf 4.500 qm Außengelände und 1.500 qm Innenräumen bleiben keine Wünsche offen.