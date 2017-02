Polizei sucht Diebesbande

Veröffentlicht am 11. Februar 2017 von wwa

KÖLN – Diebesbande gesucht – Mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach drei Männern, die im Verdacht stehen, Tasche und Koffer eines 55jährigen Touristen in Köln-Deutz entwendet zu haben. Am Sonntag, 25. September 2016, gegen 20:00 Uhr stellte der Geschädigte sein Gepäck im Foyer eines Hotels am Messe-Kreisel ab, um einzuchecken. Dies nutzten die drei Abgebildeten aus, um zuzugreifen. Mit ihrer Beute flüchtete die Tätergruppe in unbekannte Richtung.

Eine Überwachungskamera filmte das arbeitsteilige Vorgehen der Bande. Die Ermittler schließen derzeit nicht aus, dass die Täter überregional tätig sind. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 55 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Email an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (dr)