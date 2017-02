TREIF spendet an Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth

Veröffentlicht am 11. Februar 2017 von wwa

OBERLAHR – „Spenden sollen bedürftigen Kindern in der Region zugutekommen“ – TREIF spendet Tombola-Erlös an Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth Eine Spende in Höhe von 4.485 Euro hat das Oberlahrer Maschinenbau-Unternehmen TREIF an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth übergeben. Personal-Leiter Christian Paganetti (l.) überreichte gemeinsam mit dem Auszubildenden Jannik Birnbach (m.) die Spende symbolisch an Vorstandsmitglied Ulrich Fischer (r.).

Bei der Spende handelt es sich um den Erlös aus der Tombola der Jahresabschlussfeier. Jannik Birnbach hatte zusammen mit der Auszubildenden Evelyn Klassen beim Losverkauf für die Tombola tatkräftig mitgeholfen und damit zu der hohen Spenden-Einnahme beigetragen. Im Rahmen der Übergabe berichtete Uli Fischer von der ehrenamtlichen Arbeit der Kinderkrebshilfe, die sich seit über zwanzig Jahren für Krebs- und schwerstkranke Kinder einsetzt. Er freute sich über den Betrag, die bisher höchste Spende von TREIF seit 2010, als der Tombola-Erlös erstmals an den Gielerother Verein ging. „Wir freuen uns, dass der Betrag bedürftigen Kindern in der Region zugutekommt“, so Personalleiter Paganetti.