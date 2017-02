Veröffentlicht am 12. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet neue Englischkurse in Altenkirchen an – Englisch ist eine Weltsprache, mit der im Geschäftsleben und auf Reisen vieles möglich wird. In Kürze bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen für Interessierte wieder neue Englischkurse auf unterschiedlichen Kompetenzstufen an. Termine im Überblick: Englisch für Fortgeschrittene (A2/B1). Mittwoch, 22. Februar, 19.30 bis 21.00 Uhr, Kosten 60 Euro. Für Personen, die bereits vorhandene Englischkenntnisse vertiefen möchten, sodass sie sich in Alltagsituationen gut verständigen und auch mal an Diskussionen teilnehmen oder schwierige Texte lesen und verstehen können, ist dieser Kurs der richtige.

Englisch Starter für Anfänger ohne Vorkenntnisse (A1). Donnerstag, 2. März, 15.30 bis 17 Uhr, Kosten 60 Euro. Zielgruppe sind Personen, die in ihrer Schulzeit keine Gelegenheit hatten, Englisch zu lernen und nun endlich einmal grundlegende Kenntnisse erwerben möchten, um die vielen englischen Vokabeln und Sätze im In- und Ausland zu ordnen und verstehen. In kleinen Lernschritten werden die Teilnehmenden an die Bewältigung einfacher und typischer Alltagssituationen im Englischen herangeführt. Der Kurs ist für Anfänger ohne Vorkenntnisse geeignet.

Englisch für Anfänger mit guten Vorkenntnissen (A2). Donnerstag, 2. März, 17 bis 18.30 Uhr, Kosten 60 Euro. In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden praxisrelevantes und authentisches Englisch. Im Mittelpunkt stehen hierbei die Kommunikation und der adäquate und selbstständige Gebrauch der Sprache. Die Teilnehmer lernen den Grundwortschatz für Familie, Beruf und Urlaub, üben die richtige Aussprache und erarbeiten sich weitere Regeln der englischen Grammatik. Zielgruppe sind Teilnehmende mit guten Vorkenntnissen.

Englisch für „falsche Anfänger“ (A1.2). Montag, 6. März, 18.00 bis 19.30 Uhr, Kosten 60 Euro

Dieser Kurs richtet sich an Menschen, die zwar einmal 3 bis 5 Jahre Schulenglisch hatten, aber eher unsicher sind und gerne nochmal von vorne anfangen möchten. Im Kurs werden die Grundlagen der Grammatik erarbeitet und der Wortschatz aktiviert.

Business English – Basis for business. Wirtschaftsbezogener Englischkurs (B1). Montag, 6. März, 17.30 bis 19 Uhr, Kosten 100 Euro. In der Geschäftswelt sind gute Englischkenntnisse heutzutage überall auf der Welt ein Muss. Beim Telefonieren, der Betreuung von Kunden, bei auswärtigen Besuchen und Präsentationen auf Englisch benötigt man besondere Kenntnisse und Fähigkeiten. Genau diese Skills werden in diesem Business-English-Seminar gezielt vermittelt und intensiv eingeübt. Inhalte des Kurses sind: das Herantreten an Firmen, geschäftlicher Umgang per Telefon, E-Mail und Brief, Kauf und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, Beschreibung von Firmenkonzeptionen und mehr.

Englisch für Teilnehmer mit Grundkenntnissen – Easy English (A2.1). Mittwoch, 8. März, 18.00 bis 19.30 Uhr, Kosten 60 Euro. Sprachinteressierte, die ihre vorhandenen Englischkenntnisse vertiefen möchten, um sich anhand von Buch, Grammatik und Texten auf den nächsten Urlaub vorzubereiten, können dies hier erlernen.

Alle neuen Englischkurse umfassen jeweils 12 Termine. In der ersten Kursstunde besteht die Möglichkeit, unverbindlich hinein zu schnuppern, um zu schauen, ob das passende Kursniveau vorhanden ist. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.