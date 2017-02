Veröffentlicht am 12. Februar 2017 von wwa

OBERBIEBER – 1.000 Jahrfeier: Planungen starten in Oberbieber In wenigen Jahren ist es so weit: Der Neuwieder Stadtteil Oberbieber kann auf 1.000 Jahre zurückblicken, seit er zum ersten Mal sicher in einer Urkunde erwähnt wurde. Mit im Boot zu Beratung und Unterstützerin ist auch das städtische Amt für Stadtmarketing. Die Verantwortlichkeit für Planung und Koordination solle möglichst beim Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber (HVO) angesiedelt sein – das war nun Inhalt eines ersten Gedankenaustausches, zudem der HVO-Vorstand nun gemeinsam mit dem Ortsbeirat zusammentrat. Einigkeit herrscht in diesem Kreis bereits darüber, dass zum Jubiläum auch eine neu aufgearbeitete Ortschronik erstellt werden soll, die neue Erkenntnisse aus der Ortsgeschichte ebenso einbeziehen soll wie die Entwicklung der zurückliegenden 25 Jahre seit der letzten Neuerarbeitung. Auch über Möglichkeiten einer Veröffentlichung des Aussehens der Urkunde mit Oberbiebers erster Erwähnung soll mit dem zuständigen Archiv gesprochen werden, welches die Rechte daran besitzt. Alle Oberbieberer sind aufgerufen und gebeten, Bilder, historische Fotografien und andere Zeugen der Vergangenheit für das Jubiläum, die Chronik und eine mögliche Ausstellung zur Verfügung zu stellen.