Veröffentlicht am 12. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wertstoffhof des AWB an allen „tollen Tagen“ geöffnet – Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Altenkirchen weist darauf hin, dass der Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth an allen Karnevalstagen normale Öffnungszeiten hat.

Diese sind wie folgt: Montag bis Freitag: 08:30 bis 16:00 Uhr, Samstag: 08:30 bis 12:00 Uhr. Bei weiteren Fragen an die Abfallberatung des Abfallwirtschaftsbetriebes wenden, abfallberatung@awb-kreis-ak.de oder der Telefonnummer 02681 81-3027.