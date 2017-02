Veröffentlicht am 11. Februar 2017 von wwa

KOBLENZ/BIRKENFELD – Chinesische Delegation zu Kooperationsgesprächen für Fortbildungen im Bereich der Frühen Kindheit an der Hochschule Koblenz – Eine Delegation von Fachkräften aus Kindertagesstätten der Provinz Shanxi aus der Volksrepublik China besuchte in Begleitung von Hans Günter Heß (Fachbereichsleiter Bürgerdienste in Birkenfeld) den RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz. Im Fachbereich Sozialwissenschaften informierten sich die Gäste über Studien- sowie Fort- und Weiterbildungsangebote aus dem Bereich der Frühen Kindheit.

Prof. Dr. Armin Schneider, Direktor des Institutes für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit | Rheinland-Pfalz (IBEB), die Geschäftsführerin des IBEB, Ulrike Pohlmann, und der wissenschaftliche Referent des Institutes für Forschung und Weiterbildung (IFW) Sebastian Mooz stellten die vielfältigen Möglichkeiten einer Kooperation der chinesischen Fachkräfte und des Fachbereichs Sozialwissenschaften sowie der beiden Institute vor. Großes Interesse zeigte die chinesische Delegation an einer Summer-School, die ab 2018 in einer vierwöchigen wissenschaftlichen Weiterbildung Grundzüge der Frühen Bildung und Erziehung vermittelt. Als besonders bedeutsam erachteten die chinesischen Gäste einen Einblick in unterschiedliche pädagogische Konzepte, in Formen der Beobachtung und Dokumentation sowie in das Thema Management von Kindertageseinrichtungen.

Hintergrund des Besuches in Koblenz ist die Ansiedlung eines chinesischen Handelsplatzes in der Verbandsgemeinde Birkenfeld, wo sich mittlerweile 160 chinesische Firmen niedergelassen haben. Die Kinder der chinesischen Familien besuchen Kindertageseinrichtungen und Schulen in der Umgebung. Die Verbandsgemeinde Birkenfeld bemüht sich daher um eine Unterstützung und zugleich um einen Austausch frühpädagogischer Fachkräfte. Die Hochschule Koblenz mit ihren vier Bachelor- und einem Masterstudiengang im Bereich der Kindheitswissenschaften sowie der Erfahrung der beiden Institute ist hier ein geschätzter Partner zur Intensivierung des interkulturellen Austausches.