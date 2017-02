Veröffentlicht am 11. Februar 2017 von wwa

RLP – Weitere Ausbaustufe umgesetzt: Energieatlas Rheinland-Pfalz dokumentiert jetzt auch die Klimaschutzaktivitäten von Kommunen – Der Energieatlas Rheinland-Pfalz enthält jetzt in einer weiteren Ausbaustufe eine Übersichtskarte mit den Klimaschutzaktivitäten von Kommunen auf Gemeinde-, Stadt- und Landkreisebene in Rheinland-Pfalz. Darin sind Konzepte, Akteure von Kommunen sowie die Teilnahme an verschiedenen Programmen regional und zeitlich zugeordnet dokumentiert. „Die Karte zeigt deutlich, dass sich bereits viele Kommunen in Rheinland-Pfalz im Klimaschutz engagieren. Durch Verknüpfungen im Energieatlas wird dieses Engagement mit Praxisbeispielen und Energiedaten unterlegt. Damit erweist sich der Energieatlas immer mehr als zentrales Instrument zur Dokumentation der Energiewende in Rheinland-Pfalz“, sagte Thomas Pensel, Geschäftsführer der Energieagentur Rheinland-Pfalz.

Unter den Wahlmöglichkeiten „Konzepte“, „Akteure“ und „weitere Aktivitäten“ lassen sich z. B. Informationen zu Klimaschutzkonzepten, zu Klimaschutzmanagern und zu Energiebeauftragten oder Informationen über die Teilnahme an Programmen, wie etwa der „100-Prozent-Masterplankommune“ oder dem Konvent der Bürgermeister, abrufen. Über einen zeitlichen Filter ist darüber hinaus die Entwicklung über mehrere Jahre hinweg nachvollziehbar. Jede einzelne Aktivität ist als Punkt und als transparente Fläche für die jeweilige Verwaltungseinheit anschaulich dargestellt. Gebiete und Kommunen mit verschiedenen kommunalen Klimaschutzaktivitäten erscheinen daher stärker eingefärbt. Über die Auswahl „Landkreise und kreisfreie Städte“ bzw. „Städte und Gemeinden“ können die unterschiedlichen Verwaltungsebenen getrennt voneinander dargestellt werden. Sämtliche Aktivitäten sind übersichtlich aufgelistet, wobei nähere Angaben durch Klick auf die einzelnen Einträge abrufbar sind.