Veröffentlicht am 11. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Öffnungszeiten der Kreisverwaltung Altenkirchen an Altweiber-Donnerstag – Die Kreisverwaltung Altenkirchen bleibt wegen Karneval am Altweiber-Donnerstag, 23. Februar 2017 nur bis 12:00 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet und ist nachmittags geschlossen. Die Kfz-Zulassungsstelle in Altenkirchen schließt an diesem Tag bereits um 10:30 Uhr. Der Dienstleistungsabend mit verlängerter Öffnungszeit bis 18:00 Uhr wird auf Mittwoch, 22. Februar vorverlegt.