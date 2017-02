Veröffentlicht am 11. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neuer Gesundheitskurs Zilgrei – Start mit Info- und Schnupperabend in der KVHS Altenkirchen – Mit dem Infoabend „Zilgrei“ startet die Kreisvolkshochschule am Montag, 20. Februar, um 18:00 Uhr ein neues Gesundheitsangebot in Altenkirchen. Zilgrei ist eine Schmerztherapie ohne Nebenwirkungen und beruht auf einer kombinierten Atmungs- und Haltungstherapie. Diese sanfte Methode ist leicht und ohne viel Aufwand von Menschen jeden Alters durchzuführen und wirkt heilsam bei Vorbeugung, Linderung und Beseitigung von Beschwerden, die durch Arthrose, Arthritis, Rheuma und Stress hervorgerufen werden. Schmerzhafte Muskelverspannungen im Wirbelsäulen- und Becken-Bereich beginnen sich zu lösen, verbessern somit die Körperhaltung und steigern das Wohlbefinden. Zilgrei kann bei Kopfschmerzen, Migräne, Nacken-, Schulter- und Armbeschwerden, bei Rückenschmerzen, Ischias und vielem mehr helfen.

Der Schnupper- und Infoabend unter der Leitung von Bianca Geimer gibt kurz und knapp einen Einblick in die Zilgrei-Methode. Zudem erhalten Interessierte Infos über den am Montag, 6. März beginnenden Kurs, der dann insgesamt 8 Termine umfasst. Die Teilnahmegebühr für den Info- und Schnupperabend beträgt 6 Euro. Für den dann zwei Wochen später startenden Kurs beträgt die Gebühr 48 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2211 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.