BIRKEN-HONIGSESSEN – St. Hubertus-Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen veranstaltet vierte große Hubertus-Kehrausparty – Am Karnevalsdienstag, 28. Februar, feiert die Schützenbruderschaft zum vierten Mal eine große Hubertus-Kehrausparty. Durch die Erfolge und der stetigen Nachfrage der letzten Jahre wurde die Veranstaltung mit in die Reigen der „Top-Events“ der Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen etabliert.

Los geht es, wie gehabt, um 17:11 Uhr im katholischen Pfarrheim Birken-Honigsessen, direkt nach dem großen Festumzug in Wissen. Dieses Jahr wird ein neues Gesicht Jung und Alt bestens einheizen: Premium Event DJ & Moderator Philip Torero – bekannt durch die regionalen und überregionalen Bühnen und Tanzflächen des Sauer-, Sieger- und Bergischen Landes. Torero Eventmanagement ist mittlerweile einer der renommiertesten Eventveranstalter. Die Referenzen sind vor allem in der gehobenen Gastronomie und in namhaften, lokalen, mittelständischen Unternehmen zu finden. Das gespielte Repertoire, welches sich ausschließlich nach den Wünschen und dem Geschmack der Gäste richtet, ist sehr vielschichtig. Hierbei geht es, abgesehen von den Karnevalsklassikern, von den „60s“ bis in den modernen Party-, Pop-, Charts-, Schlager- und Rockbereich.

Hierzu sind alle herzlich eingeladen. Es wird garantiert für jeden Geschmack etwas dabei sein. Zahlreiche Stehtische und die geläufige Tanzfläche warten darauf, mit „Karnevalsjecken“ versehen zu werden. Im Saal wird auch wieder ein Sektor mit bestuhlten Tischen zur Verfügung stehen. Die beliebte Sektbar ist ebenfalls von der Partie und für Speisen und Getränke ist natürlich bestens gesorgt.

Der gesamte Vorstand freut sich über eine zahlreiche Teilnahme. Der Eintritt ist, wie bereits in den letzten Jahren, für jedermann frei! Nicht-/Mitglieder, Gönner oder Einwohner der Verbandsgemeinde – alle sind zur gemeinsamen Feier eingeladen, denn am Aschermittwoch ist alles vorbei.