Veröffentlicht am 10. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Jecke Verwaltung – geänderte Öffnungszeiten – Mit Rücksicht auf die tollen Tage haben alle städtischen Dienststellen von Schwerdonnerstag, 23., bis Karnevalsdienstag, 28. Februar, verkürzte Öffnungszeiten und schließen bereits um 12:00 Uhr. Sonderregelungen gelten für die Tourist-Information, das Jugendzentrum Big House und das Stadtarchiv, die Rosenmontag und das Stadtarchiv zusätzlich an Karnevalsdienstag geschlossen bleiben. Die städtischen Kindergärten machen Karnevalsferien wie folgt:

vom 24. bis 27. Februar die Kitas in Engers, in Oberbieber und in Rodenbach; am 27. Februar die Kitas in der Rheinstraße und Irlich; am 27. und 28. Februar die Kitas in Heddesdorf, in Heimbach-Weis, im Rheintalweg und in Rommersdorf. Ab Mittwoch, 29. Februar, stehen alle Serviceleistungen wie gewohnt wieder zur Verfügung.