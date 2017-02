Veröffentlicht am 10. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Hospizverein Altenkirchen – Um mit der Trauer leben zu lernen, bietet der Hospizverein Altenkirchen in Kooperation mit der kath. Pfarrgemeinde St. Jakobus und dem kath. Bildungswerk Region RLP im katholischen Pfarrheim Weyerbusch, Kölner Str. 17 von März bis Juli an zehn Abenden einen Gesprächskreis an. Durch den Austausch mit ähnlich Betroffenen eröffnet sich die Erfahrung von Verständnis und Solidarität. Im Durchleben der Trauer wird es eher möglich den Verlust anzunehmen und neue Kraft zu gewinnen. Das Angebot richtet sich an Menschen aller Konfessionen. Referenten sind Schwester Barbara Schulenberg FC (Seelsorgerin im Pastoralen Dienst, Geistliche Begleitung, Trauerbegleiterin) und Erika Gierich (Hospizkoordinatorin).

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es sind noch Plätze frei. Infos und Anmeldung: Erika Gierich, Hospizkoordinatorin, Hospizverein Altenkirchen Telefon: 02681/879658