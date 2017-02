A K T U E L L – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 272 bei Rott – zwei weibliche Personen verletzt

Veröffentlicht am 9. Februar 2017 von wwa

ROTT – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 272 bei Rott – zwei weibliche Personen verletzt – Donnerstagmittag, 09. Februar, gegen 13:20 Uhr ereignete sich auf der L 272 in der Gefällestrecke kurz hinter der Abfahrt nach Kaffroth ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. In der Mitte eines geraden Teilstückes zwischen zwei gut einsehbaren Kurven fuhren die beiden VW Golf, gefahren von jeweils zwei Frauen, in der Straßenmitte frontal aufeinander. Jeweils die Fahrerseiten wurden bis zur hinteren Tür zerfetzt, die linken Vorderreifen samt Aufhängung herausgerissen. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig dass die Fahrzeuge entgegen ihrer beabsichtigten Fahrtrichtung geschleudert wurden. Der von oben kommende Golf drehte sich um die eigene Längsachse, schleuderte nach rechts von der Fahrbahn, tuschierte einen Baumstumpf, entwurzelte eine Tanne und kam fünf Meter tiefer mit der Fahrerseite auf dem Waldboden zum Stillstand. Der von unten kommende Golf drehte sich ebenfalls um die eigene Längsachse und kam entgegen seiner beabsichtigten Fahrtrichtung auf der rechten Fahrspur zum Stillstand. Im von unten kommenden Golf befand sich neben der Fahrerin noch ein Kleinkind. Beide Fahrerinnen wurden einem Krankenhaus zugeführt. Trümmerteile bedeckten im Bereich der Unfallstelle die Fahrbahn. Die Feuerwehr Flammersfeld wurde wegen auslaufender Betriebsstoffe zur Hilfe gerufen. Sie half ebenso bei der Verkehrsregelung. Der Verkehr wurde, unterbrochen von Rettungs- und Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Das Feingefühl mancher Autofahrer ließ schwer zu wünschen. Einige meinten nicht auf die Einsatzkräfte Rücksicht nehmen zu müssen. Anstelle die Gefahrenstelle im Schritttempo zu passieren, beschleunigten sie ihre Fahrzeuge. Eine weibliche Person war gegenüber den Polizeibeamten, während der Bergungsarbeiten des im Hang liegenden Fahrzeuges, verbal unangepasst. Sie wollte, dass die Bergungsarbeiten eingestellt werden und man sie passieren ließe. Freundlich aber bestimmt bat sie der Beamte nach vergeblichen Erklärungsversuchen die Unfallstelle zu verlassen. Die Autowracks wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle beseitigt. (wwa) Fotos: Wachow