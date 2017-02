Veröffentlicht am 9. Februar 2017 von wwa

HORHAUSEN – Seniorenakademie „Alaaf“ – Horser Prinzenpaare besuchen Senioren – Das war ein bezauberndes Bild das sich den Senioren im Kaplan Dasbach Haus zur Karnevalsfeier der Seniorenakademie bot als die beiden Prinzenpaare der KG Horhausen mit den Tanzgruppen und Hofstaat aufzogen und die Bühne für geraume Zeit bevölkerten. Die Farben rot-weiß dominierten das Bühnenbild und in der Mitte glänzte das kräftige Rot der Kostüme der Tollitäten. Unter dem Beifall der begeisterten Senioren zogen Prinzessin Evi I. von Getränk und Mahl, Prinz Michael III. von Eisen und Stahl sowie das Kinderprinzenpaar Joshua und Amelie, beide Enkelkinder des Prinzenpaares, durch den voll besetzten Saal auf die Bühne, in deren Hintergrund in großen Buchstaben der Name der KH Horhausen leuchtete. Sitzungspräsident Matthias seliger und Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski begrüßten die Horser Karnevalisten und stellten die wichtigsten Personen dem närrischen Seniorenvolk vor. So erfuhren sie dass das Kinderprinzenpaar die Enkelkinder des Prinzenpaares sind und die junge Sängerin, die im Rahmen der Begrüßung das Sessionslied „Dat es Heimat“ sang, die Mutter des Kinderprinzenpaares ist.

Einleitend zum karnevalistischen Seniorennachmittag begrüßten Vorsitzender Schmidt-Markoski und Sitzungspräsiden Seliger die Senioren sowie den musikalischen Alleinunterhalter Dieter Sebastian und leiteten zum Kaffeetrinken über, in diesen Rahmen die traditionellen „Berliner“ gereicht wurden.

Im gut zweistündigen Programm erfreuten die drei Tanzgruppen der HG Horhausen, die Minifunken, die Horser Supergirls und die Jugendgarde mit tollen Tanzdarbietungen. Sitzungspräsident Seliger begleitete diese mit der seufzenden Bemerkung: „könnte man doch auch noch einmal so die Beine schwingen“. Zwischen den Tanzdarbietungen stellte sich der 88jährige Helmut Schmidt in die Bütt und erzählte etwas vom „Erbschleicher“. Horsens Obermöhne Renate Margenfeld-Müller betrat die Bütt unter dem Motto „Ön Mädche os Hof on de Bütt“. Als „Werbedame“ stellte sich Maria Buhr vor und Elfriede Momm stellte sich in ihrem zweiten Auftritt, sie war bereits zum Beginn der Veranstaltung mit dem Beitrag „Jüngling in reifen Jahren“ in Erscheinung getreten, als „Eine Frau von Format“ vor.

Eine Überraschung hatte der Seniorenchor unter Leitung von Achim Günter für den Vorsitzenden zum Ende der Veranstaltung parat. Gemeinsam mit den Senioren und Dieter Sebastian sangen sie die Hymne der Seniorenakademie „800 Jahre Kirchspiel Horhausen“. (wwa) Fotos: Wachow