„Geistliche Abendmusik“ in der Christuskirche zu Altenkirchen

Veröffentlicht am 10. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Geistliche Abendmusik“ am Sonntag, 19. Februar ab 17:00 Uhr in der Christuskirche zu Altenkirchen – Die evangelische Kirchengemeinde Altenkirchen lädt zur Geistlichen Abendmusik am Sonntag, 19. Februar ab 17:00 Uhr in die Christuskirche zu Altenkirchen ein.

Neben Chor und Bläserstücken von Bach, Telemann, Mendelssohn u.a. stehen auch bekannte Abendlieder zum Mitsingen auf dem Programm. Die Abendmusik gestalten gemeinsam der CVJM-Posaunenchor Altenkirchen (Ltg. Kantor Achim Runge), der Posaunenchor (Ltg. Irmgard Nehmiz) und der Schulchor des Bodelschwingh-Gymnasiums Herchen (Ltg. Holger Knöbel) sowie der Kantorei der Christuskirche (Ltg. Kreiskantor Johann-Ardin Lilienthal). Der Eintritt ist frei.