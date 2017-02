Veröffentlicht am 12. Februar 2017 von wwa

WEHBACH – 13. Karnevalsumzug in Wehbach – Wer will dabei sein? – Am Samstag, 25. Februar, ab 15:11 Uhr setzt sich der 13. Wehbacher Karnevalsumzug des großen KVW 04 wieder in Bewegung und zieht durch die Straßen von Wehbach. Entgegen aller Gerüchte findet der Umzug trotz der Baustelle statt, allerdings in einer geänderten Streckenführung. Von der Friedrichshütte, über die Wingendorfer Straße, Gilsbachstraße, Waldstraße, Heinrichstraße geht es über die Koblenz-Olper-Straße zur Turnhalle in Wehbach. Dort findet die mittlerweile nicht mehr vom Wähwischer Karneval wegzudenkende After-Zug-Party mit der Dancing-Band-Sunshine statt. Bei nur 4 Euro Eintritt kann man dabei sein und den Tag bei ausgelassener Stimmung und Schunkeln ausklingen lassen.

Was gibt es schöneres als Live im Zug dabei zu sein und das ganze aus einer anderen Perspektive zu sehen? Wer mit seinen Freunden, Verein oder ähnlichen dabei sein will kann sich noch für den Zug anmelden. Anmeldeformulare findet man unter www.kvw04.de oder an der ARAL-Tankstelle Axel Schneider, sowie bei den Vorsitzenden Michael Link oder Steffen Bachmann. Der große KVW 04 freut sich auch in diesem Jahr auf einen schönen Zug mit vielen Teilnehmern und Besuchern am Karnevalssamstag in Wehbach. Im Veranstaltungszeitraum muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, der gesamte KVW hofft auf Verständnis.