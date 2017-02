Veröffentlicht am 9. Februar 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Azubis der Sparkasse sozial engagiert – Auch in diesem Jahr starteten die Auszubildenden der Sparkasse Westerwald-Sieg ein soziales Projekt. Nachdem im vergangenen Jahr fünfzehn Azubis tatkräftig in den Ausgabestellen der Tafel mitgeholfen haben, handelte es sich auch bei diesem Einsatz um die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen. Für die siebzehn Azubis des ersten Lehrjahres ging es für einen Tag in die Einrichtungen der Lebenshilfe Altenkirchen e.V. und der Caritaswerkstätten im Westerwaldkreis. Schon zur Weihnachtszeit hat sich die Sparkasse Westerwald-Sieg dazu entschieden, anstelle von Weihnachtsgeschenken beide Organisationen, die mit ihren Einrichtungen einen Betreuungsplatz und mit ihren Werkstätten einen Arbeitsplatz für körperlich und geistig beeinträchtige Menschen schaffen, mit einer besonderen Spende zu unterstützen.

Der Tag der Auszubildenden im Rahmen des Projekts begann mit einem herzlichen Empfang des jeweiligen Einrichtungsleiters sowie der Vorstellung der Strukturen und Aufgaben. Daraufhin durften die Azubis am Alltag der beeinträchtigen Menschen und ihrer Betreuer teilhaben.

In den Werkstätten stellten die Beschäftigten den Azubis engagiert ihre Tätigkeiten vor. Die Arbeitsaufträge stammen dabei von verschiedenen Firmen in der Region und reichen über den Palettenbau, die Holzverarbeitung, die Verpackung bis zur Wäscherei. Den Projektteilnehmern wurde bewusst, wie wichtig der geregelte Arbeitsalltag für die Werkstattbeschäftigten ist und wie viel Freude ihnen die Tätigkeiten bereiten. Schnell kam es zu interessanten und auch sehr bewegenden Gesprächen, die viele Eindrücke hinterlassen haben. „Besonders beindruckend fanden wir den Umgang untereinander. Die Beschäftigten fühlen sich sehr wohl an ihrem Arbeitsplatz und die Betreuer kennen sie in- und auswendig“, erklärte Auszubildender Aaron Bröde in seinem Erfahrungsbericht.

Auch in der Tagesförderstätte ist die Arbeit der Betreuer sehr bemerkenswert. Auszubildender Philipp Freudenberg dazu „Sie unterstützen die Menschen jeden Tag und sind somit ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben. Diese Tätigkeit ist mehr als ein Beruf, sie verdient Dank und Anerkennung.“ Die Tagesstätten bieten einen Lebensraum für Menschen mit schwerer geistiger und körperlicher Behinderung, in dem Individualität und soziale Integration einen hohen Stellenwert haben.

Insgesamt fand das Projekt bei allen Auszubildenden großen Anklang, sodass jeder Projektteilnehmer auch persönliche Erkenntnisse daraus ziehen konnte. Inklusion, die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in unserer Gesellschaft, braucht viele Partner. Mit dieser Aktion beweist die Sparkasse Westerwald-Sieg, dass sie nicht nur mit ihren Produkten und Finanzdienstleistungen ein starker Partner für die Menschen in der Region ist.