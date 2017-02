Veröffentlicht am 10. Februar 2017 von wwa

KIRCHEN – 11. Februar – Tag des europäischen Notrufs 112 – Weniger als jeder fünfte Bürger in Deutschland weiß, dass der Notruf 112 europaweit gilt. Vier von fünf Personen können deshalb im Ausland die Vorteile des lebensrettenden Euronotrufs 112 nicht nutzen. Damit liegt Deutschland auf dem viertletzten Platz in der EU. Im Jahr 2016 feierte der Euronotruf bereits sein 25. Jubiläum. Der Notruf 112 ist für alle Nicht-Polizeilichen Hilfeersuchen zuständig. Medizinischer NOTFALL, Feuer, etc. Die für die Verbandsgemeinde Kirchen zuständige Leitstelle hat ihren Sitz in Montabaur. Dort werden alle Hilfeersuchen die über den Notruf 112 auflaufen entgegengenommen. Die Einsatzbearbeiter alarmieren nach einem bestimmten Einsatzstichwort die entsprechenden Rettungskräfte.

Bei einem Notruf sind folgende Angaben zu machen:

Wo ist es passiert?

Was ist passiert?

Wie viele Verletzte?

Welche Verletzungen / Erkrankungen?

WARTEN auf Rückfragen!

Die Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen möchte unterstützen, dass der Notruf 112

weiterverbreitet und bekannter wird, auch innerhalb Deutschlands. Alle Fahrzeuge der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Kirchen sind ab sofort mit dem blau-gelben Aufkleber versehen und werben so für den Euro-Notruf 112.