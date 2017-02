Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der B 414

Veröffentlicht am 8. Februar 2017 von wwa

NORKEN – Verkehrsunfall auf der B 414 unter Beteiligung eines Schulbusses – Am Mittwoch, 08. Februar, gegen 07:42 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Norken, auf der Kreisstraße 26 in der Einmündung zur Bundesstraße 414 ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 44jähriger Busfahrer befuhr mit seinem Schulbus, in dem sich circa 40 Schüler einer weiterführenden Schule aus Bad Marienberg befanden, die Kreisstraße 26 aus Richtung Norken kommend und wollte nach links auf die Bundesstraße 414 in Richtung Kirburg einbiegen. Er übersah einen aus Richtung Kirburg kommenden Personenwagen und stieß mit ihm zusammen.

In dem PKW befanden sich drei Personen, wovon zwei Personen schwere und eine Person leichtere Verletzungen erlitten. Sie wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die im Schulbus befindlichen Insassen wurden mit einem angeforderten Ersatzbus weitertransportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße 414 im Bereich der Unfallstelle teilweise gesperrt. Es entstand, so die Polizei, ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro.