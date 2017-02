Schäferei Klein kehrt nicht auf den Stegskopf zurück

Veröffentlicht am 9. Februar 2017 von wwa

STEGSKOPF – Petitionsergebnis des Deutschen Bundestages – Das Petitionsergebnis des Deutschen Bundestages hat die Hoffnung auf eine zeitnahe Rückkehr der Schäferei Klein auf den Stegskopf zu Nichte gemacht. Der Fall zeigt deutlich, dass auch engagierte, wohlgemeinte demokratische Politik dort an Grenzen stößt, wo zum einen verwaltungsrechtliche, privatrechtliche oder zivilrechtliche Entscheidungen und zum anderen persönliche Animositäten handelnder Akteure eine Rolle spielen.

„Verstehen kann man das alles nicht“, so der Abgeordnete Michael Wäschenbach, der sich für die Rückkehr der Schäferei eingesetzt hatte. Das Tischtuch war jedoch so zerschnitten, dass eine Einigung oder ein Kompromiss auf dem Stegskopf nicht mehr möglich war; die Schäferei hätte lediglich auf den weit entfernten Truppenübungsplatz Schwarzenborn umsiedeln können, was betriebswirtschaftlich schwierig war. „Ich habe alles versucht“, so Wäschenbach. Vielleicht ergibt sich optimistisch betrachtet ein friedlicher Neuanfang im Zusammenhang mit der Eigentumsübertragung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) auf die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) im Oktober dieses Jahres.