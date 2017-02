„Der Froschkönig“ kommt nach Nisterberg

Veröffentlicht am 9. Februar 2017 von wwa

NISTERBERG – Aufführung von „Der Froschkönig“ am 12. März – Histrionia Tourtheater im Dorfgemeinschaftshaus Nisterberg zu Gast – Das märchenhafte Musiktheater „Der Froschkönig“, nach den Gebrüdern Grimm findet am Sonntag, 12. März, ab 16:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Nisterberg statt. Die Aufführung des Histrionia Tourtheaters ist für Kinder ab zwei Jahren vorgesehen.

Das Musiktheater erzählt die Geschichte der Prinzessin Lena, der jüngsten Tochter des Königs, die es liebt, mit ihrer goldenen Kugel lieber im Wald als im Schloss mit ihren Schwestern zu spielen. Doch als die Prinzessin eines Tages mit ihrer Kugel spielt, stolpert sie und die goldene Kugel landet in einem tiefen Brunnen.

Dem sprechenden Frosch, der in diesem Brunnen lebt, gibt sie ein Versprechen, wenn er ihr die Kugel nur wieder herauf holen würde. Veranstalter ist die Kreisverwaltung Altenkirchen, Jugendarbeit und Jugendschutz in Kooperation mit der Ortsgemeinde Nisterberg. Diese Aufführung wird durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert. Der Eintritt beträgt daher nur 3 Euro. Weitere Informationen beim Jugendamt der Kreisverwaltung unter Telefon: 0 26 81 81-25 13 oder per Email unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de.