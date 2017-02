Veröffentlicht am 9. Februar 2017 von wwa

ASBACH – Gospel and more: Viele Stimmen für den guten Zweck – Der Honnefer Gospelchor „´n Joy“ kommt nach Asbach – Für ein Benefizkonzert der besonderen Art konnte der Lions Club Rhein-Wied den weithin bekannten und beliebten Gospelchor „´n Joy“ aus Bad Honnef gewinnen. Die Sänger/innen mit hervorragenden Solisten bieten mitreißende Chormusik unter ihrem Leiter Johannes Weiß, der auch als Arrangeur so manchen bekannten Song in ein neues interessantes Klanggewand kleidet. Das Repertoire ist ausgesprochen vielseitig und international. Das Publikum kann daher einen abwechslungsreichen Cocktail aus klassischen und modernen Gospels erwarten, dazu Pop- und Folksongs sowie bekannte Melodien aus der Filmmusik und manches mehr im Rahmen ihres Programms „Come together“. All das wird mit großem inneren und äußeren Engagement und großer Leidenschaft interpretiert: Freude, beste Stimmung und Gänsehautfeeling sind garantiert.

Alle bisherigen Auftritte der Gruppe seit 2003 in Deutschland waren ausverkauft und die einhellige Meinung des begeisterten Publikums lautete: das war Klasse, das war funky, das war groovy. Erfolgreiche Konzerttourneen führten den Chor und seine 80 Mitglieder u.a. nach Spanien und nach Frankreich zur Honnefer Partnerstadt Berck sur Mer.

Der Lions Club freut sich also auf eine tolle Show mit zahlreichen Überraschungen. Der Reinerlös geht in vollem Umfang an soziale Einrichtungen in der Region Asbach. Termin ist Samstag, 11. März im Bürgerhaus Asbach ab 19:30 Uhr. Karten im Vorverkauf bei den Raiffeisenbanken in Asbach, Neustadt und Windhagen und über die Homepage Lions Club Rhein-Wied oder an der Abendkasse.