A K T U E L L – ROTH – Fußgänger bei Verkehrsunfall auf der B 256 schwerstverletzt

Veröffentlicht am 7. Februar 2017 von wwa

A K T U E L L – ROTH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256 bei Roth- Nähe Tankstelle – In den frühen Abendstunden des Dienstag, 07. Februar ereignete sich auf der B 256 im Abfahrtsbereich nach Hamm/Sieg und zur Tankstelle ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 18jähriger Fahranfänger war mit seinem Fahrzeug aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung Wissen unterwegs. Im entgegen kam vermutlich ein Fußgänger auf der Straße entgegen. Im Bereich einer rechtsseitigen Bucht kurz vor der Unterführung kollidierte vermutlich das Fahrzeug mit dem Fußgänger. Der Autofahrer fuhr noch bis Oettershagen weiter und informierte von dort die Polizei mit der Aussage dass er vermutlich im Bereich der Tankstelle über etwas gefahren sei. Der schwerstverletzte Fußgänger wurde vor Ort notärztlich versorgt und zur weiteren Versorgung in ein Bonner Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Hamm wurde zur Unterstützung zur Absicherung des Unfallbereiches und zur Ausleuchtung der Unfallstelle hinzugerufen. Die B 256 war in diesem Abschnitt für die Rettungs- und Unfallaufnahmezeit gesperrt. (wwa) Fotos: Wachow