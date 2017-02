Veröffentlicht am 7. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK-Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt – Insgesamt 21 Beschäftigte wurden durch den Vizepräsidenten des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen, Dr. med. Peter Enders MdL (m.), dem Kreisgeschäftsführer Alfons Lang (l.), und dem Betriebsratsmitglied Renè Heinz (r.), für ihre langjährige Dienstzeit beim Deutschen Roten Kreuz geehrt. Hieran schlossen sich die Abteilungsleiter Mike Matuschewski (oben l.), Leiter Rettungsdienst, Anne Schneider, Leitung Sozialer Service, Claudia Jung, stellv. Disponentin der Behindertenbeförderung, und Marcus Wengenroth, Pflegedienstleitung, an. Im DRK-Zentrum in Altenkirchen trafen sich 18 der 21 Mitarbeiter/innen, um in einer gemeinsamen Feierstunde ihre Ehrung entgegen zu nehmen. „Alle Mitarbeiter hatten ihr „Jubeljahr“ bereits in 2016“, betont der Kreisgeschäftsführer Alfons Lang. Gratuliert und gedankt wurde den Beschäftigten der Behindertenbeförderung, des Rettungsdienstes, des PflegeService, des Sozialen Service und der Verwaltung für ihr jahrzehntelanges Engagement.

Geehrt wurden für: 10 Jahre: im Rettungsdienst: Martin Eckel, Steffen Otterbach, Udo Becher und Alexander Stock. In der Behindertenbeförderung: Friedel Müller und Gerhard Müller.

20 Jahre: im Rettungsdienst: Bernd Schmitz. In der Behindertenbeförderung: Veronika Holschbach und Helga Eick. Im PflegeService: Heidi Marenbach und Gudrun Kohl. Im Sozialen Service: Almut Papenfuß.

25 Jahre: im Rettungsdienst: Mike Matuschewski, Michael Fischer, Jens Jungmann, Hans-

Jürgen Hillmert, Frank Friedrich und Oliver Grehs.

35 Jahre: in der Behindertenbeförderung: Ingrid Jungk und Hans-Dieter Solbach. In der Verwaltung: Andrea Ebach.