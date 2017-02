Veröffentlicht am 8. Februar 2017 von wwa

MALBERG – Tollitäten in Malberg in Amt und Würden – Es war soweit, die Karnevalsgesellschaft Malberg 1934 führte die neuen Regenten für die Session 2017/18 ins Amt. Prinzessin Nadine I. (Weibler) übernahm das Zepter des scheidenden Prinzenpaares Pascal I. und Silke-Ellen I. (Unverzagt). Gemeinsam mit ihrem Hofstaat marschierte die neue Regentin ins gut besuchte Bürgerhaus in Malberg ein. Unter ihrem Motto „Es klingen die Gläser, es wackelt der Saal, Prinzessin Nadine I. feiert als Sissi Karneval“ regiert sie die Malberger Narren. Viele Gastvereine kamen nach Malberg um mit den Rot-Weissen zu feiern. Auch Kinderprinzessin Tosca I. (Eutebach) wurde in ihrem Amt begrüßt. Gemeinsam mit ihren Begleiterinnen begeisterte sie mit ihrem Tanz zu „Hulapalu“ und zog die Narren in ihren Bann.