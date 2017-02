Veröffentlicht am 9. Februar 2017 von wwa

MALBERG – Malberger Narren starten in die fünfte Jahreszeit – Prinzessin Nadine I. lädt alle Jecken zum Feiern nach Malberg ein – Sitzung, Altweiber und Zug ziehen jährlich tausende Besucher an – In der kommenden Woche starten die Malberger in die heiße Phase des Karnevals, bereits seit Monaten steckt die Karnevalsgesellschaft in den Vorbereitungen für die jecken Tage. Mit der großen Prunksitzung am Samstag, 18. Februar fällt der offizielle Startschuss. Um 19:11 Uhr eröffnet Sitzungspräsident Toni Stum das bunte Programm aus Tanz, Sketch und Büttenreden. An diesem Abend bleibt kein Auge trocken, dafür sorgen die Aktiven der KG mit Ihren Vorträgen. Einlass ab 18:00 Uhr, Eintritt: VVK 7,- € (Das Lädchen, Die Lockenstube, Gaststätte Schäfer in Malberg), AK 8,- €.

Am Sonntag, 19. Februar lädt Kinderprinzessin Tosca I. (Eutebach) alle Kinder zu einem fröhlichen Nachmittag ins beheizte Festzelt nach Malberg ein. Neben einem bunten Programm von Kindern für Kinder gibt es auch Kaffee und Kuchen. Der Spaß beginnt um 15:11 Uhr, Einlass ist bereits ab 14:00 Uhr. Kinder bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt.

Am Donnerstag, 23. Februar wird das Zelt zur Altweiberparty beben. Dafür sorgen jede Menge gut gelaunter und bunt kostümierter Menschen und die Kölschband „Hännes“. Der fröhliche Trubel beginnt um 18:11 Uhr, Eintritt 8,- €.

Am Karnevalssamstag, 25. Februar erreicht der Malberger Karneval seinen Höhepunkt! Wie in jedem Jahr zieht auch in diesem Jahr der große Karnevalsumzug durch Malberg. Farbenfrohe Kostüme, phantasievolle Wagen, bunte Gruppen und Musikkapellen, aber vor allen Dingen Frohsinn und die sprühende Lebensfreude machen diesen Tag zum Höhepunkt des Malberger Karnevals. Nach dem Umzug lädt die KG ab 15:30 Uhr zur Mega Zugparty ins Festzelt ein, wo bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen gefeiert werden kann. Eintritt Zugparty: 6,- €. Weitere Info´s zu allen Veranstaltungen finden sich unter www.kg-malberg.de