ALTENKIRCHEN – Neue Ausbildung zum Baby- und oder Kindersitter – Noch ein paar Plätze frei – Spontan einen Babysitter zu finden, kann ein schwieriges Unterfangen werden. Eltern brauchen gut ausgebildete Babysitter z. B. zur Entlastung im Alltag, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um alle nötigen Termine und Besorgungen erledigen zu können u. v. m. Die nächste Ausbildung beginnt am 05. März in Altenkirchen in der DRK-Kreisgeschäftsstelle, Lehrsaal. Es folgen noch drei weitere Termine.

Das Rote Kreuz in Altenkirchen vermittelt Babysitter im ganzen Kreisgebiet, die Erfahrungen mitbringen. Jugendliche, die sich zum Babysitter ausbilden lassen möchten, sollten nicht unter 14 Jahren alt sein. Vermittlungsgesuche und Anmeldungen nimmt Birgit Schreiner: Telefon: 02681 800644, vormittags, Sachbearbeiterin im DRK-Kreisverband Altenkirchen, gerne entgegen oder per Email: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.