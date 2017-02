Jahresversammlung der Standortinitiative „Marktplatz Region Horhausen“

Veröffentlicht am 7. Februar 2017 von wwa

HORHAUSEN – Standortinitiative „Marktplatz Region Horhausen“ wählt neuen Vorstand und legt Programm für 2017 fest – Die Standortinitiative „Marktplatz Region Horhausen“ lädt zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 2. März, um 19:30 Uhr in den Sitzungsraum des Kaplan-Dasbach-Hauses in Horhausen ein. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte:

Begrüßung, Gedenken verstorbener Mitglieder und Feststellung der Beschlussfähigkeit Berichte; a) des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016; b) des Kassierers für das Geschäftsjahr 2016; c) der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2016 Aussprache Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Festlegung der Größe des Vorstandes für die Geschäftsjahre 2017 bis einschl. 2019 Wahl des Vorstandes für die Geschäftsjahre 2017-2019; a) Vorsitzende/r; b) stellvertretende/r Vorsitzende/r; c) Kassierer/in; d) Schriftführer/in; e) mindestens drei, höchstens sieben Beisitzer/innen; f) 2 Kassenprüfer/innen Festlegung der Mitgliedsbeiträge für 2017 Vorstellung der Projekte für 2017 Verschiedenes

Auch Nichtmitglieder sind zu der Versammlung herzlich eingeladen.