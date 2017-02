Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein Unfall gebaut

Veröffentlicht am 7. Februar 2017 von wwa

BENDORF – Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein auf geparktes Fahrzeug geprallt – Am späten Montagabend, 06. Februar, befand sich ein 38jähriger Bendorfer Autofahrer in Bendorf in der Vallendarer Straße auf dem Weg nach Koblenz. Da er zuvor wohl zu viel Alkohol getrunken hatte, prallte er auf gerader Strecke zunächst gegen den Bordstein und danach gegen ein geparktes Auto. Dieses Fahrzeug schob er dann auch noch gegen eine Mauer, die zusammen mit einem Treppengeländer ebenfalls beschädigt wurde.

Bei dem Unfall erlitt der Autofahrer eine Platzwunde am Kopf, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Dort wurde ihm auch noch eine Blutprobe entnommen, denn ein Alkohol-Test an der Unfallstelle ergab einen Wert von 1,05 Promille. Außerdem gab er an, am gleichen Tag Heroin genommen zu haben. Schließlich erklärte der Unfallfahrer noch, dass er keinen Führerschein besitzt. Er hat jetzt mit drei Strafanzeigen zu rechnen. Auch die Feuerwehr war noch im Einsatz, um

Betriebsflüssigkeiten der beiden Fahrzeuge zu beseitigen. Es wird derzeit von einem Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro ausgegangen. Neben dem Fahrzeugführer wird auch gegen den Fahrzeughalter eine Strafanzeige erstattet, da er den Autofahrer ohne Führerschein fahren ließ.