Wieder Raubüberfall auf eine Tankstelle

LUDWIGSHAFEN – Raubüberfall auf Tankstelle – Am Montagabend, 06. Februar, gegen 21:10 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Täter den Verkaufsraum der Avia-Tankstelle in der Maudacher Straße in Ludwigshafen. Er forderte von dem 22jährigen Kassierer aus Ludwigshafen unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe des Kassenbestandes. Der Täter erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete danach zu Fuß über die Maudacher Straße in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 1,70 m, ca. 20-25 Jahre, schlanke Statur, maskiert, bekleidet mit einer weißen Kapuzenstrickjacke. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.