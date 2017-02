26jähriger Mann stirbt bei Auseinandersetzung in Betzdorf

Veröffentlicht am 7. Februar 2017 von wwa

BETZDORF – Verdacht eines Tötungsdeliktes – In den frühen Montagabendstunden, 06. Februar, kurz nach 19:00 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Betzdorfer Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 26jähriger deutscher Staatsangehöriger tödlich verletzt wurde. Die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Koblenz und der Polizei wurden zeitnahe aufgenommen.