Peter Pan gastiert in Horhausen

Veröffentlicht am 17. Februar 2017 von wwa

HORHAUSEN – Die Kinder- und Jugendgruppe des Thalia Theaters Horhausen zeigt „Peter Pan“ ein Theaterstück für die ganze Familie von Tommy Schmidt, nach einem Roman von J.M. Barrie. Peter Pan, den berühmten fliegenden Jungen, verschlägt es auf der Suche nach seinem Schatten, den seine Lieblingsfee Tinkerbell versteckt hat, in das Kinderzimmer der Familie Liebling. Nachdem Wendy, die älteste Tochter der Familie, seinen Schatten wieder angenäht hat, lädt Peter sie ein, als Mutter der vergessenen Kinder mit ihm ins Nimmerland zu fliegen. Sie willigt ein, stellt aber die Bedingung, dass ihre Geschwister John, Michael und Anne auch mitkommen. Im Nimmerland erleben sie die tollsten Abenteuer mit den vergessenen Kindern, mit den Meerjungfrauen, Indianern und nicht zu vergessen: Peter’s größtem Widersacher Captain James Hook, den kaltblütigsten und gefährlichsten Piraten und seinen Mann.

Die Vorstellungen im Kaplan Dasbach Haus Horhausen ist am Samstag, 11. März, 14:00 Uhr, mm Bürgerhaus in Asbach am Sonntag, 02. April, ab 11:00 Uhr. Einlass ist jeweils 30 Minuten vorher. Fotos: Wachow