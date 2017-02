Asbacher Prinzenpaar erhält Prinzenorden des Regionalverbandes

Veröffentlicht am 7. Februar 2017 von wwa

ASBACH – Regionalverband verlieh Prinzenorden an das Asbacher Prinzenpaar – Gute gefüllt war das Bürgerhaus in Asbach als Matthias Ennenbach im Namen des Regionalverbandes Rhein-Sieg-Eifel die begehrten Prinzenorden des Dachverbandes an Seine Tollität Prinz Marc I. von „Blech und Säbel“ und an Ihre Tollität Prinzessin Saskia „von der helfenden Hand“ verlieh. Geladen hatte der Club Gemötlichkeit Asbach 1901, der mit einem Spitzenprogramm seinen Gästen einen unvergesslichen närrischen Abend bot. Damit wurde man dem Motto „Wie auf Wolken schweben – in Asbach Karneval erleben!“ mehr als nur gerecht. Somit erhielten die Asbacher Tollitäten in Dank und Anerkennung den Prinzenorden des Verbandes, der durch seine blumig-goldene Prägung und Form von den närrischen Regenten nun ein Leben lang getragen werden darf.