KREIS ALTENKIRCHEN – Leaderregion Westerwald-Sieg – dritter Projektaufruf gestartet – Fördertranche umfasst ein Volumen von knapp 460.000 Euro – Vor gut zwei Jahren bewarben sich die Verbandsgemeinden Altenkirchen, Hamm, Wissen, Kirchen, Betzdorf und Daaden mit einer selbst erarbeiteten Entwicklungsstrategie um die Anerkennung als LEADER-Region. Dem vorausgegangen waren mehrere Workshops zu unterschiedlichen Themenbereichen sowie die Auswertung von statistischem Datenmaterial und Ergebnissen von Expertengesprächen. Mitte 2015 erhielt man dann im Kreishaus die erfreuliche Nachricht, als Leaderregion anerkannt zu sein.

Am 25. Januar beschloss die Lokale Aktionsgruppe der Leaderregion Westerwald-Sieg (LAG), die zugleich das Entscheidungsgremium im Leaderprozess darstellt, die dritte Fördertranche auszurufen. Seit dem 01. Februar können interessierte Vereinen, Kommunen, Verbänden, Privatpersonen und auch Unternehmen Projektanträge bei der Geschäftsstelle der Leaderregion Westerwald-Sieg einreichen. Die dritte Tranche umfasst ein Fördervolumen von knapp 460.000 Euro. Lars Kober, Geschäftsführer der Lokalen Aktionsgruppe Westerwald-Sieg nennt in diesem Zusammenhang die fünf Handlungsfelder, für die Förderanträge gestellt werden können:

I. Wirtschaft und Qualifikation;

II. Kommunalentwicklung;

III. demographische Herausforderung;

IV. Tourismus;

V. Forst & Landwirtschaft und Direktvermarktung.

Wer also eine Projektidee im Kopf hat, die zu einem der Themenfelder passen könnte, der kann sich in einem ersten Schritt auf der Homepage der Leaderregion Westerwald-Sieg unter www.leader-westerwald-sieg.de näher über den Leaderprozess informieren und online einen Projektsteckbrief, der unter dem Link https://eulle-forms-rlp.de abrufbar ist, einreichen.

Am 22. Juni wählt die Lokale Aktionsgruppe die Projekte aus, die gefördert werden sollen. Grundlage dafür bildet eine Rankingliste, auf der alle Projekte aufgeführt sind, die bis zum 02. Mai eingereicht wurden. Je mehr Punkte ein Vorhaben bei der Projektbewertung erzielt, desto höher wird es in der Rankingliste geführt und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit eine Förderung zu erhalten. Projekte die in der dritten Tranche nicht berücksichtigt werden, können dennoch in einer der folgenden Projektaufrufe ausgewählt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Projektantragsteller dann nochmals ihren Projektantrag bei der Leader-Geschäftsstelle einreichen bzw. anmelden.