Veröffentlicht am 8. Februar 2017

WISSEN – Informationsveranstaltung „Recht(sextrem)e Musik(en) – Braune Szenen und Grauzonen!“ in Wissen – Der bekannte Musiksoziologe Dr. Lutz Neitzert wird am Dienstag, 14. März, von 09:30 bis 12:00 Uhr im Infoladen „Aufwärts“, Gerichtsstr. 34, 57537 Wissen über „Recht(sextrem)e Musik(en) – Braune Szenen und Grauzonen!“ referieren. Zwischen der Neonaziszene und der „Identitären Bewegung“, im Dunstkreis von AfD & Pegida, existiert mittlerweile ein weites Spektrum an rechten Musiken.

Diese Veranstaltung möchte einen Überblick geben über die infizierten Genres – von Faschorock bis Neofolk, von NS-Blackmetal bis NS-Rap – über einschlägige Vertriebe, Onlineforen, Dresscodes… – und das Eindringen rechtslastiger Musikanten in den Pop-Mainstream. Zu der Veranstaltung sind insbesondere Lehr- und pädagogische Fachkräfte, Ehrenamtliche der Jugendarbeit und Eltern eingeladen.

Anmeldungen und weitere Informationen beim Jugendamt der Kreisverwaltung, Horst Schneider unter Telefon: 02681 81-2543 oder per Email unter horst.schneider@kreis-ak.de.

Die Zahl der Teilnehmerplätze ist begrenzt. Es wird kein Teilnahmebeitrag erhoben. Veranstalter sind neben der Kreisverwaltung Altenkirchen der Caritasverband Betzdorf, das Ev. Schulreferat der Kirchenkreise Altenkirchen und Wied, das Netzwerk Jugendschutz Nord Rheinland-Pfalz und das Netzwerk Familienbildung im Kreis Altenkirchen. Die Veranstaltung ist als JULEICA-Fortbildung anerkannt, ebenso als Fortbildung für Lehrkräfte (17ES220 004). Weitere Infos: www.familienbildungak.de oder www.kreis-altenkirchen.de.