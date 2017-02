Veröffentlicht am 13. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/DORTMUND – Fahrt zur Creativa 2017 – Kreisvolkshochschule fährt zur Ausstellung für kreatives Gestalten in der Westfalenhalle Dortmund – Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet am Freitag, 17. März wieder eine Fahrt zur „CREATIVA“ nach Dortmund an. Die CREATIVA ist Europas größte und vielfältigste Messe für kreatives Gestalten. Ihr abwechslungsreiches Rahmenprogramm bietet zahlreiche Workshops, Produktinnovationen und Technikvorführungen. Rund 700 Aussteller präsentieren in fünf Messehallen auf 40.000 Quadratmetern eine riesige Palette von kreativen Produkten, Materialien und Dienstleistungen. Das Angebot reicht von Handarbeit, Malen und Zeichnen über Basteln und Handwerken bis hin zu Schmuck, Gartengestaltung, Puppen und Spielzeug.

Es werden morgens wieder verschiedene Abfahrtsorte im Kreisgebiet (Altenkirchen, Wissen, Betzdorf, Kirchen) angeboten. Die Rückfahrt ist gegen 17:00 Uhr ab Westfalenhalle Dortmund, der Tag auf der Messe steht zur freien Verfügung. Die Teilnehmergebühr beträgt 32 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.