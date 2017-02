Veröffentlicht am 6. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/HAMM/WEYERBUSCH – Präventionsmaßnahmen der Polizei Altenkirchen – Die Polizei Altenkirchen wird am Dienstag, 07. Februar, in der Zeit von 14:00 bis 20:00 Uhr Präventionsmaßnahmen unter dem Motto „Dunkle Jahreszeit“ in Bezug auf Einbruchsschutz in Altenkirchen, Weyerbusch und Hamm durchführen.

In vier Filialen des Einzelhandels werden Bürger durch Kollegen der Dienststelle Altenkirchen und der Bereitschaftspolizei über Einbruchschutz informiert. Anschließend werden in verschiedenen Ortschaften Haustürgespräche zu diesem Thema durchgeführt.