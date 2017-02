36jährige Autofahrerin mit 1,42 Promille aufgefallen

Veröffentlicht am 6. Februar 2017 von wwa

KROPPACH – Fahren unter Alkoholeinwirkung in Kroppach – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstagnachmittag, 04. Februar, gegen 16:05 Uhr in Kroppach, in der Kölner Straße ein Fahrzeug überprüft. Die Polizei stellte fest, dass die 36jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Alco-Test ergab 1,42 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.