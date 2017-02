Radfahrer stürzt und erleidet schwere Kopfverletzungen

Veröffentlicht am 6. Februar 2017 von wwa

HACHENBURG – Radfahrer bei Verkehrsunfall in Hachenburg schwer verletzt – Am Sonntagnachmittag, 05. Februar, gegen 15:12 Uhr ereignete sich in Hachenburg, in der Eintrachtstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwere Verletzungen erlitt. Ein 36jähriger Fahrradfahrer befuhr die abschüssige Eintrachtstraße in Richtung der Kirchstraße.

An seinem Lenker hatte er eine Plastiktüte mit diversen Gegenständen befestigt. Während der Fahrt fielen plötzlich Teile seiner Ladung auf die Fahrbahn, wodurch der Mann das Gleichgewicht verlor und betätigte abrupt die Vorderradbremse und kam dadurch zu Fall. Bei dem Sturz schlug er mit der rechten Gesichtshälfte auf der Fahrbahn auf und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Verunfallte wurde zur stationären Behandlung in ein Siegener Krankenhaus gebracht.