Auslaufende Betriebsstoffe rufen die Feuerwehr auf den Plan

Veröffentlicht am 6. Februar 2017 von wwa

NISTERBERG – Verkehrsunfall auf der K 109 – Feuerwehr bindet auslaufende Betriebsstoffe – Ein 20jähriger Autofahrer befuhr am Sonntagnachmittag, 05. Februar, gegen 14:50 Uhr mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße 109 von Nisterberg kommend in Richtung Friedewald. In einer Linkskurve verlor der 20jährige, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug wurde am Unterboden und an der Front stark beschädigt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr alarmiert werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 7.000 Euro geschätzt.